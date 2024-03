Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der K 71 in Birken-Honigsessen

Am 06. März 2024, gegen 14:45 Uhr befuhr eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Dacia, die Kreisstraße 71 aus Richtung Landesgrenze kommend in Richtung Birken-Honigsessen. Im Verlauf der Strecke geriet sie auf das unbefestigte Bankett, rutschte in den Graben, kollidierte mit einem Baumstumpf und wurde durch den Aufprall zurückgeschleudert. Das Fahrzeug querte die Straße und blieb schließlich im gegenüberliegenden Straßengraben liegen. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen; die 17-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Quelle: Polizei