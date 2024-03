Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

BETZDORF – Fahrerflucht in Betzdorf Bruche – 80-Jähriger angefahren – Täter flüchtig

Mittwochabend, 06. März 2024, gegen 19:45 Uhr, wurde ein 80jähriger Fußgänger in Betzdorf durch einen unbekannten PKW-Fahrer angefahren und verletzt. Der Unfall ereignete sich in Betzdorf-Bruche an der Einmündung Scheuerfelder Straße / Pappelweg. Der 80-jährige wollte den Pappelweg überqueren, als der PKW aus Richtung „Kreuzeiche“ kommend nach rechts abbog und den Fußgänger erfasste. Ohne zu bremsen, fuhr der Täter den Pappelweg weiter und ist aktuell flüchtig. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Mehr ist aktuell nicht bekannt. Der Senior erlitt diverse Prellungen am ganzen Körper und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei Betzdorf bittet dringend um Hinweise. Quelle: Polizei