Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

RLP – Fünfjähriger Junge bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein fünfjähriger Junge nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, 06. März 2024, gegen 17.15 Uhr in der Kohlenstraße in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach dem derzeitigen polizeilichem Ermittlungsstand war der Junge aus einem Bus ausgestiegen und unvermittelt vor dem Bus auf die Fahrbahn gelaufen. Der Pkw-Fahrer, der in dem Moment an dem haltenden Bus vorbeifuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Ersthelfer kümmerten sich unmittelbar um das verletzte Kind, dass durch den Aufprall nach rechts auf einen Grünstreifen geschleudert wurde.

Um genau diesen Albtraum für Eltern und auch Pkw-Fahrer zu vermeiden, hat der Gesetzgeber formuliert, dass an haltenden Bussen beidseitig nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeigefahren werden darf.

Zeugen des Unfallgeschehens, die sich vor Ort noch nicht zu erkennen gegeben haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei