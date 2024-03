Veröffentlicht am 7. März 2024 von wwa

GRAFSCHAFT – Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Norden zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim

Am 06. März 2024 gegen 15:45 Uhr kam es auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Norden zu einem schweren Verkehrsunfall am Stauende. Zwischen dem Dreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler und dem Kreuz Meckenheim kam der Verkehr aufgrund von Stau zum Erliegen. Ein 39-jähriger Mann übersah das Stauende und fuhr mit seinem Transporter in einen stehenden Sattelzug. Der Fahrer des Transporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Es entstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Eurobereich. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer mit schwerem Gerät aus dem zerstörten Fahrzeug bergen.

Zwecks Bergung musste die Richtungsfahrbahn Norden drei Stunden gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken waren in dieser Zeit komplett überlastet. Zeitweise wurde der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Quelle: Polizei