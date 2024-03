Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN-HACHENBURG – Flaggentag für Tibet

Am 10. März 2024 ist der Jahrestag der Niederschlagung des Aufstandes der Tibeter 1949 gegen die chinesische Besetzung und Repression. Aus Solidarität mit dem tibetischen Volk wird in über 500 Orten in Deutschland seit 1996 die tibetische Fahne gehisst, die spirituelle Bedeutung hat und in Tibet streng verboten ist.

Fahnenhissen vor dem Kreishaus in 57610 Altenkirchen, in der Parkstr. 1 am 8. März 2024, um 9.30 Uhr, mit dem Landrat Dr. Peter Enders

Fahnenhissen vor der Verbandsgemeindeverwaltung in 57627 Hachenburg, in der Gartenstraße 11 am 8. März 2024, um 10.30 Uhr, anschließend Empfang bei der VG-Bürgermeisterin Gabriele Greis

Gespräch mit Sabine Bätzing-Lichtenthäler zum Thema Tibet in 57610 Altenkirchen, im Café Hehl, in der Wiedstraße 2 am 10. März 2024, ab16 Uhr. Tibetfreunde Westerwald und Amnesty International Ortsgruppe Altenkirchen