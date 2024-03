Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Winterschlussverkauf“ im DRK-Kleiderkeller

Aufräumen und Umräumen ist in der DRK- Kleiderstube des DRK-Kreisverbandes Altenkirchen in diesem Monat angesagt. Jeden Mittwoch laden die Mitarbeiter jeweils in der Zeit von 9 bis 11:30 Uhr ein. „Alles muss raus“, das betrifft die Winterware die im nächsten Monat wieder in Kartons gepackt wird. Die Lagermöglichkeiten sind begrenzt, aus diesem Grund möchte das DRK viel abgeben. Die ganze Palette für Kinder und Erwachsene steht zur Verfügung.