Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht durch alkoholisierte Fahrerin in Betzdorf

Am 05. März 2024 kam es gegen 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Wilhelmstraße in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall. Eine 43jährige Pkw-Fahrerin beschädigte beim Ausparken den PKW einer 24jährigen Frau und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die 24jährige notierte sich jedoch das Kennzeichen und informierte die Polizei Betzdorf. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den flüchtigen PKW und die Fahrerin an einer nahegelegenen Tankstelle antreffen und feststellen, dass die Frau stark alkoholisiert war. Sie wurde zwecks Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ihr Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei