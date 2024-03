Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

HELMENZEN – Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf der B 8

Dienstagmorgen, 05. März 2024, gegen 07.10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Helmenzen ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Mini die B 8, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. Unmittelbar dahinter befand sich ein Kleintransporter. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 8 in entgegengesetzter Richtung. In einem, in Fahrtrichtung Altenkirchen, zweispurig ausgebauten Streckenabschnitt geriet der unbekannte Fahrer während eines Überholvorganges vom linken Fahrtstreifen auf den Gegenfahrstreifen. Um eine Kollision zu verhindern, musste der Fahrzeugführer des Mini stark abbremsen. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr daraufhin auf dem Pkw Mini auf. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Altenkirchen fort und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer. Nach Angaben der Beteiligten fuhr kurz vor dem Verkehrsunfall ein Omnibus vor dem Mini. Der Fahrer dieses Busses wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei