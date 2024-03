Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Altenkirchen – Suche nach einem Zeugen

Montagabend, 04. März 2024, gegen 19.00 Uhr, ereignete sich in Altenkirchen, in der Kölner Straße, ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen stieß der Fahrer eines VW Polo auf dem Parkplatz eines Supermarktes gegen einen geparkten Audi A 4. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der am geparkten Fahrzeug entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Der Unfallhergang ist von einem Unfallzeugen beobachtet worden. Der hatte sich das Kennzeichen notiert und einer Mitarbeiterin des Supermarktes mitgeteilt. Bei Eintreffen der Polizei war er allerdings nicht mehr vor Ort. Der Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei