Veröffentlicht am 6. März 2024 von wwa

VALLENDAR – Zusammenstoß zweier Pkws in Vallendar, in der Westerwaldstraße/Einmündung zur Marienschule

Dienstag, 05. März 2024, gegen 08:40 Uhr befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die Straße an der Marienschule in Vallendar aus Richtung Marienschule kommend in Fahrtrichtung Westerwaldstraße. An der Einmündung Westerwaldstraße/Marienschule wollte sie nach links auf die Westerwaldstraße einbiegen, missachtete aber die Vorfahrt einer von links kommenden, bevorrechtigten 29-jährigen Pkw-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde ein einjähriges Kleinkind leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten, darunter zwei Kleinkinder im Alter von drei Jahren und drei Erwachsene, blieben unverletzt. An beiden Pkws entstand erheblicher Sachschaden. Sie mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Westerwaldstraße im Bereich der Unfallstelle für circa eine Stunde gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Im Einsatz befanden sich das DRK, ein ortsansässiges Abschleppunternehmen und die Polizei Bendorf. Quelle: Polizei