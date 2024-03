Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

MUDERSBACH – Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Mudersbach

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 04. März 2024, zwischen 14:00 und 16:00 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kölner Straße in Mudersbach einen rechtsseitig neben ihm geparkten PKW. An diesem entstand hierdurch Lackschaden. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend unerlaubt. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei