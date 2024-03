Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

GEBHARDSHAIN – Emotionales Turnierwochenende in Bad Marienberg – C-Rangliste mit top besetzten Feldern forderte dem Nachwuchsteam der DJK alles ab

Vorbei die Zeiten, als die Jugendspieler des Rheinlandes bei Ranglistenturnieren des heimischen Verbandes unter sich und die Felder personell eher dünn besetzt waren. Mittlerweile scheint die Sportart Badminton zu boomen und eine Menge Gastspieler aus dem benachbarten Hessen und Nordrhein-Westfalen finden den Weg in den Westerwald, um dort wichtige Ranglistenpunkte zu sammeln. Dabei war am Wochenende der Andrang so groß, dass viele Anmeldungen nicht berücksichtigt werden konnten.

Von der DJK Gebhardshain-Steinebach hatten es 15 Kinder in die Felder geschafft und es gab für sie perfekte Bedingungen, eine Standortsbestimmung durchzuführen und ihr persönliches Spiel gegen zum Teil sehr gute Gegner weiterzuentwickeln. Dabei ging es zum Teil auch sehr emotional zu, denn gute Gegner bedeuten auch knappe Matches, manchmal bittere Niederlagen, aber auch unerwartete Erfolge.

Für das Trainerteam gilt es jetzt, die Leidenschaft auf dem Court in geordnete Bahnen zu lenken. Persönliche Ziele realistisch einordnen, möglichst cool bleiben, aus Niederlagen lernen und es beim nächsten Mal ein bisschen besser machen – das wird in den nächsten Wochen ein wichtiges Thema sein.

Die Kids lieferten auch ordentlich ab. Erstmalig wurde im Rheinland die AK U11 gespielt. Hier gab es von den Jüngsten zum Teil mitreißende Spiele und Leo Lindner schaffte es als Dritter aufs Treppchen. Genauso gut machten es Ben Euteneuer (AK U13) und Leonie Euteneuer (AK U15). Darüber hinaus standen am Ende viele gute Platzierungen im Mittelfeld und damit eine starke Teamleistung zu Buche.

Super war auch wieder die Unterstützung der „alten Hasen“ beim Coachen der U11er – das hätte die Trainer alleine sonst nie hinbekommen – und das gegenseitige Anfeuern am Spielfeldrand.