Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

HACHENBURG – RENÉ SYDOW in Hachenburg – Kabarettist zeigt Programm „In ganzen Sätzen“

Es könnte einem die Sprache verschlagen: Die Alten jammern, die Jungen tweeten, die Woken gendern, die Assis prollen, die Rechte spaltet, die Linke auch. Nur die Klugen sind verstummt. Damit ist jetzt Schluss!

Deutschlands sprachmächtigster Kabarettist gastiert am Samstag, 16. März, 20 Uhr auf Einladung der Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Naspa, in der Stadthalle und spricht an und aus, was in unserer Sprache und Gesellschaft verschleiert, totgeschwiegen und zerredet wird. Sydow seziert Herrschaftssprache und Internetgebrabbel, lässt heiße Luft aus Schaumschlägern und Wichtigtuern, entlarvt Phrasendrescher und Wortverbieter. Wo andere faseln, redet er Tacheles. Wo gelabert wird, stellt er fest. Statt Blabla gibt es Gedanken. Statt Larifari: Sinn.

Wenn der Zuschauer sich fragt: „Darf man das so sagen?“, dann antwortet der Kabarettist: „Ja. Aber nur in ganzen Sätzen.“

Eintritt: VVK ab 24 Euro / erm. und Low Budget ab 12 Euro (zzgl. Gebühren), 1-Euro-Tickets auf Anfrage möglich. AK ab 29 Euro / erm. ab 14,50 Euro. Karten unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de Foto: F. Badenius