Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

NEITERSEN – Wiedbachtaler Männerchor Neitersen blickt auf ein zufriedenstellendes Jahr 2023 zurück.

Vorsitzender Andreas Haas konnte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung am Montag, den 26.02.2024 um 19.30 Uhr 25 Mitglieder im kleinen Saal der Wiedhalle in Neitersen „Willkommen“ heißen. Ein besonderer Gruß galt dem Ortsbürgermeister Horst Klein.

Nach Grußwort und Totenehrung, konnte der 2. Geschäftsführer Werner Klak in einem ausführlichen Jahresbericht über das abgelaufene Sängerjahr 2023 berichten.

Das Sängerjahr 2023 verlief für die Chorgemeinschaft ALFONE (Altenkirchen-Forstmehren-Neitersen) äußerst zufriedenstellend. Alle Proben und geplanten Auftritte konnten durchgeführt werden und die Probenbeteiligung war mit 80% überdurchschnittlich gut. Musikalisch hervorzuheben im Sängerjahr 2023 war das Chorkonzert zusammen mit dem Frauenchor Mehren und der Gesangsformation Donnabella am 17.09.2023 in der Kirche in Mehren. (Die Rhein-Zeitung, Bürgerkurier AK-Kurier und Mitteilungsblatt der VG berichteten…)

Kassierer Friedrich Fuhrberg legte einen soliden Kassenbericht vor, der nach Antrag der Kassenprüfer zur Entlastung des Vorstandes führte.

Die Ergänzungswahlen zum Vorstand ergaben folgende Veränderungen. Udo Schmidt bleibt für zwei weitere Jahre 2.Vorsitzender des Wiedbachtaler Männerchores Neitersen und Markus Haas wurde ebenfalls für zwei Jahre im Amt des 1. Geschäftsführer bestätigt. Horst Weller wurde zum 2. Kassierer und Hans Poppek als Beisitzer der Aktiven neu gewählt. Die Abstimmung aller Vorstandskollegen erfolgte einstimmig.

Auch für das Jahr 2024 wurden wieder einige Termine festgelegt, unter anderem ein Ehrungsabend für aktive und passive Mitglieder im September 2024. Gegen 20.45 Uhr wurde die Versammlung ordnungsgemäß beendet.