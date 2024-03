Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

NEUWIED – Sturz nach körperlicher Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Montagmittag, 04. März 2024, kam es gegen 13:40 Uhr im Bereich eines Supermarktes in der Engerser Landstraße 40 in 56564 Neuwied nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Im weiteren Verlauf stürzte einer der Beteiligten durch einen Zaun in die Einfahrt einer Tiefgarage und musste durch Rettungskräfte medizinisch versorgt werden. Er wurde vermutlich nur leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der PI Neuwied zu melden. Quelle: Polizei