Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

DATTENBERG – Bushaltestelle in Dattenberg beschädigt

Im Zeitraum der vergangenen Tage beschädigten Unbekannte eine Scheibe des Wartehäuschens der Bushaltestelle am Hof Ronig. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei