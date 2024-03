Veröffentlicht am 5. März 2024 von wwa

DATTENBERG – Trunkenheitsfahrt in Dattenberg

In der Nacht zum Sonntag informierte ein Mann die Linzer Polizeiinspektion, dass in der Ortslage ein Mann vor einem Haus stünde und schreie. Die Polizei konnte den 61-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Linz vor Ort feststellen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann stark alkoholisiert mit seinem Pkw vor Ort gefahren war. Die Polizei ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Quelle: Polizei