Veröffentlicht am 4. März 2024 von wwa

UNKEL – Trickdiebstahl in Unkel

Freitagabend begab sich eine 81-jährige Frau auf dem Parkplatz des Baumarktes am Vorteil-Center nach ihrem Einkauf zu dem Abstellort der Einkaufswagen. Bevor sie ihren Einkaufswagen abstellen konnte, wurde sie von zwei weiblichen Personen in ein Gespräch verwickelt. Nachdem die Frauen das Gespräch beendet hatten, begab sie sich nach Hause. Dort stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest, die aus der nicht verschlossenen Umhängetasche entwendet worden sein muss. Außer dem geschätzten Alter zwischen 30 bis 40 Jahre konnte die Frau keine weitere Personenbeschreibung zu den tatverdächtigen Frauen abgeben. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei