Veröffentlicht am 4. März 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Zweiter Kita-Standort in Waldbreitbach hat Arbeit aufgenommen

Bereits am 1. Februar 2024 hat die Außengruppe der Kindertagesstätte Mutter Rosa ihren Betrieb aufgenommen. Den Standort besuchte nunmehr Landrat Achim Hallerbach zusammen mit dem Bauträger Ortsbürgermeister Martin Lerbs und der Trägervertreterin der Kita gGmbH, Nina Maurer.

In schönen, hellen Räumen werden hier bis zu 20 Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr im Zeitraum von 7 Uhr bis 14 Uhr betreut. „Eine schöne kleine Einheit mit individueller Betreuung steht hier den Kindern aus Waldbreitbach zur Verfügung“, so der erste Eindruck von Landrat Achim Hallerbach.

Nach einem räumlichen Ausbau der Stamm-Kita und einer Erweiterung des dortigen Platzangebots auf 70 Plätze hatte die Ortsgemeinde Waldbreitbach unter großen Anstrengungen die „zweite kleine Kindertagesstätte“ errichtet, um allen Kindern in der Ortsgemeinde Waldbreitbach einen Kita-Platz zur Verfügung zu stellen.

Neben dem kleinen Betreuungssetting bietet der Kita-Standort eine Betreuung von täglich sieben Stunden am Stück. Das Mittagessen erfolgt in Form eines Snacks bzw. Lunchs, den die Kinder von zu Hause mitbringen. „Ein weiterer Pluspunkt ist die Lage. Die Einrichtung befindet sich nur unweit des Haupthauses der Kindertagesstätte Mutter Rosa in direkter Nachbarschaft zur Realschule plus, Grundschule und Sportplatz. Sie verfügt über ein eigenes kleines Außengelände, das Bewegung und Spiel im Freien ermöglicht. Aber auch der Wald, die Wied und ein kleiner Spielplatz sind in wenigen Gehminuten erreichbar und ermöglichen tägliche Ausflüge,“ unterstreicht Ortsbürgermeister Martin Lerbs.

Die Konzeption sieht vor, dass eine enge Zusammenarbeit mit der Stamm-Kita Mutter Rosa erfolgt und die Kinder die Einrichtung regelmäßig besuchen können.

Alle Anwesenden sind sich einig: „Hier ist eine gute Lösung für die Eltern und Kinder der Ortsgemeinde Waldbreitbach geschaffen worden, in der sich die Kinder wohlfühlen werden“, stellt Ortsbürgermeister Martin Lerbs fest. Die Außengruppe ist zeitlich befristet bis zur Fertigstellung des geplanten Kita-Neubaus auf der ehemaligen Tennisanlage in Waldbreitbach.

Die insgesamt 90 zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze aus Stamm-Kita und Außengruppe sollen in den neuen Räumen dann zusammengeführt werden. „Ich möchte allen Beteiligten der Ortsgemeinde Waldbreitbach, der Kita gGmbH als Träger und dem ganzen Team der Kindertagesstätte Mutter Rosa für die gemeinsamen Anstrengungen zum Wohle der Kinder danken,“ so Landrat Achim Hallerbach.

Foto: Im zweiten Kita-Standort in Waldbreitbach ist die Arbeit aufgenommen worden. Die neuen Räumlichkeiten bieten optimale Rahmenbedingungen. (v.l.) Landrat Achim Hallerbach, Ortsbürgermeister Martin Lerbs, Nina Maurer (Kita gGmbH), Daniela Laux (Erzieherin) und Christiane Kurtenbach (Erzieherin). Foto: Pierre Fischer