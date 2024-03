Veröffentlicht am 4. März 2024 von wwa

KIRCHEN – Geführte Erlebnisse im Druiden.Hexen.SiegerLand starten im März – Jetzt anmelden und Tourismus-Broschüre anfordern

Sieben zertifizierte Gästeführer-/innen haben eine gemeinsame Mission, sie alle wollen ihre Erlebnis- und Wanderregion der Verbandsgemeinde Kirchen, das so genannte Druiden.Hexen.SiegerLand, Gästen von nah und fern, als auch Heimatinteressierten näher bringen.

Zahlreiche Wandertouren, Gäste- und Stadtführungen, Exkursionen sowie Tagesausflüge finden sich in einer 36-seitigen Broschüre wieder, welche durch die Stabsstelle für Vereine, Ehrenamt und Touristik der Verbandsgemeinde Kirchen in Person von Sven Wolff druckfrisch herausgegeben wurde. Daneben bietet eine Gesamtübersicht auf einer Doppelseite alle wichtigen Veranstaltungshighlights des Jahres 2024 in der Verbandsgemeinde Kirchen, womit man bestimmt keine besondere Veranstaltung in diesem Jahr verpassen dürfte.

Die sieben ausgebildeten Personen für die Führungen stellen sich jeweils auf eigenen Doppelseiten den Interessierten näher vor und stehen gelöst von den bereits festgelegten Terminen auch für individuelle Gruppenführungen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

Auftakt am Sonntag, den 10. März mit Stadtführung durch Kirchen

Zu einem historischen Stadtrundgang durch Kirchen, Treffpunkt um 14:30 Uhr am Eingang zum Krankenhaus in der Bahnhofstraße laden Hubertus Hensel und Dr. Johannes Pfeifer ein. Von dort aus, dem einstigen Einfallstor von Kirchen, werden die Gäste bei dieser Führung bis zum Stammhaus der Fabrikantenfamilie Jung in der „Oberstadt“ und zurück über den historischen Teil des Friedhofes, den „Schlafplatz der Millionäre“, und die Brückenstraße geleitet. Dabei werden nicht nur die historischen Villen ein Thema sein, sondern auch die nachhaltigen Entwicklungen in vielerlei Hinsicht für die heutige Stadt Kirchen.

Vom Kirchener Kobaltgeschrey zu einer Kombi aus Wanderung und Kneipp bis hin zu einer Entdeckungstour rund um den Nationalen Geotop Druidenstein

Entlang eines Rundweges erkundet am Sonntag, den 17. März, Treffpunkt um 10 Uhr am Wendekreis am Ende der Straße „Auf dem Molzberg“, Dr. André Hellmann während seiner Gruppenführung den historischen Bergbau und die Geologie an der Alexanderhardt in Kirchen (Sieg). Schwerpunkt bilden dabei die Bergbaurelikte rund um das ehemalige Kobalterzbergwerk Alexander und der ehemaligen Bergwerke Junger Wald und Rehzug in Kirchen. Entlang der Wegstrecke werden die Relikte des Oberen Molzberghofs passiert.

Eine Woche später am Samstag, den 23.03., Start/Ziel um 10 Uhr am Wanderparkplatz am Ende der Marienstraße in Brachbach, heißt es bei Sabine Fischer „1, 2, 3 – sei dabei, Bewegung, Kneipp´en u. Genuss“. Dabei lernen die Teilnehmer-/innen einen Teil der GeoRoute Grubenwanderwanderweg Brachbach, der an wunderschönen Wasserläufen und Quellen sowie dem Wasserwerk vorbeiführt, kennen. Neben der rund 6 bis 8 km langen Wanderung gibt es die Möglichkeit unter Anleitung einen Kneipp´schen Guss kennenzulernen und auszuprobieren. Ein gesunder Snack wird auch nicht fehlen.

Letztlich rundet am Sonntag, den 24. März, Treffpunkt um 14 Uhr direkt vor der 1. Kreuzwegstation (über Druidenstraße in Herkersdorf), eine montanhistorisch-geologische Führung mit Dr. André Hellmann rund um den Nationalen Geotop Druidenstein die März-Angebote ab. Die Wanderung führt bis zur Kuppe des sagenhaften Druidensteins, wobei dessen Geschichte und Geologie anhand alter Berichte und Auffälligkeiten im Gelände erkundet wird. Auf die Sagen und Mythenbildung wird ebenso eingegangen wie auf die Geschichte des Kreuzweges. Anschließend wird das Umfeld des Druidensteins mit den Spuren des alten Eisensteinbergbaus und der Eisenerzverhüttung besichtigt, ehe es an den Ausgangspunkt zurückgeht.

Auch wird hierbei der neue Exkursionsführer zum Druidenstein vorgestellt, den sich jeder als Erinnerung kostenlos mitnehmen kann.

Anmeldungen zu allen Gäste- und Wanderführungen sind sowohl online über www.druiden-hexen-siegerland.de und dort über Feste & Veranstaltungen / Online-Veranstaltungskalender am schnellsten und einfachsten möglich. Auch gibt es hier alle wichtigen Details, z. B. Beschreibung der Angebote, Preise, Anfahrt/Parkplätze etc. zu den geplanten Veranstaltungen. Alternativ nimmt auch die Tourist-Information Anmeldungen telefonisch unter 02741/688-850 oder per E-Mail über touristik@kirchen-sieg.de entgegen. Und wer die kostenlose Broschüre mit den Erlebnissen anfordert oder downloadet (Prospektbestellung online), kann seine Anmeldung sogar über das Einscannen eines qr-Codes vornehmen.