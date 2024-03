Veröffentlicht am 4. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ladendiebstahl und Fahren unter Alkoholeinfluss in Altenkirchen

Freitag, 01. März 2024, gegen 08.15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, zu einem Ladendiebstahl. Während der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand. Da er zuvor mit einem Pkw zum Supermarkt gefahren war, wurde eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt. Die verlief positiv. Gegen den 34-jährigen Mann wurden die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Quelle: Polizei