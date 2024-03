Veröffentlicht am 4. März 2024 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall beim Öffnen der Fahrertür in Wissen (Sieg)

Am 02. März 2024, gegen 10:50 Uhr hielt ein 30-jähriger Pkw-Fahrer am rechten Fahrbahnrand im Bereich der Nordstraße im Innenstadtbereich von Wissen an. Beim Öffnen der Fahrertür achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Es kam zu einer Kollision mit dem herannahenden Pkw eines 62-jährigen Fahrers. Es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei