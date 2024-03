Veröffentlicht am 3. März 2024 von wwa

BOPPARD – Eigentümer eines Krankenfahrstuhls gesucht

Durch die Polizei in Boppard wurde ein schwarzer Elektro Scooter (Krankenfahrstuhl) unbesetzt in der Straße „Auf der Zeil“ in Boppard gefunden und sichergestellt. Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Eigentümers. Personen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Inspektion Boppard in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei