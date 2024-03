Veröffentlicht am 3. März 2024 von wwa

BENDORF – Diebstahl eines Kraftfahrzeugs in Bendorf

Freitagabend, wurde im Zeitraum zwischen 22:45 und 23:47 Uhr, in der Koblenz-Olper-Straße, durch Unbekannte, ein schwarzer Jaguar Land Rover, mit MY-Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622-94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Quelle: Polizei