Veröffentlicht am 3. März 2024 von wwa

STADT NEUWIED – „So sind wir, so ist das Leben“ – Kinovorführung zum Internationalen Frauentag am 8. März

Toni hatte einmal ihr eigenes Leben – war als Musikerin erfolgreich und gefragt. Doch das alles liegt für sie weit in der Vergangenheit. Heute ist die 42-Jährige alleinerziehende Mutter von fünf Kindern. Unter dieser Mammut-Aufgabe verschwinden ihre eigenen Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre Persönlichkeit. So ähnlich wie der Protagonistin des Films „So sind wir, so ist das Leben“ geht es zahlreichen Frauen – in Neuwied und weltweit. Dabei haben Frauen auch als Mutter ein Recht auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben.

Am Internationalen Frauentag geht es um das Sichtbar-Machen von weiblichen Lebensrealitäten und den damit einhergehenden alltäglichen Problemen und Kämpfen. Veranstaltungen, wie die vom Neuwieder Arbeitskreis Internationaler Frauentag initiierte Kinovorführung am 8. März, sollen als Forum dienen und eine Möglichkeit zu Begegnung und Austausch bieten. Alle Frauen sind dazu eingeladen. Das Schauburg-Kino in der Heddesdorfer Straße 84 öffnet am Freitag, 8. März, um 17.30 Uhr seine Tore. Nach einem Sekt-Empfang startet der Film um 18 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Im Kontext des diesjährigen Internationalen Frauentags ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) alle Frauen dazu auf, bei den kommenden Wahlen am 9. Juni mit ihrer Stimme ein Zeichen für die Demokratie zu setzen. Gleichstellung und Frauenrechte sind in Deutschland und Europa bereits einen weiten Weg gegangen. Allerdings ist es entscheidend, hart erkämpfte Rechte wieder und wieder zu verteidigen.

Der Neuwieder Arbeitskreis Internationaler Frauentag besteht seit 30 Jahren. Neben den Gleichstellungsstellen von Stadt und Kreis gehören ihm zahlreiche politische und gesellschaftliche Gruppen an.