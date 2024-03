Veröffentlicht am 2. März 2024 von wwa

RHEIN-WESTERWALD – Das neue Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“ ist da!

Bereits zum 21. Mal präsentieren der Naturpark Rhein-Westerwald und das Forstamt Dierdorf das abwechslungsreiche Jahresprogramm „Der Natur auf der Spur“!

Das gemeinsame Programmheft des Naturparks Rhein-Westerwald und des Forstamtes Dierdorf wurde Ende Februar im Café „bleib noch“ in Bad Hönningen vorgestellt. Die rund 180 Veranstaltungen für Groß und Klein zeigen die Vielfalt unserer Natur- und Kulturlandschaft und motivieren dazu, die Natur über das ganze Jahr zu erleben. Das diesjährige Programm umfasst zahlreiche Veranstaltungen zu den Themen Artenkenntnisse, praktischer Naturschutz, Wanderungen, Kulinarisches aus der Natur und Angebote zum Thema Gesundheit. Für Kinder und Jugendliche gibt es zudem eine Reihe an Veranstaltungen und Ferienfreizeiten, mit dem Ziel, die Natur erlebbarer zu machen.

Bei den naturparkeigenen, kostenfreien Veranstaltungen der zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL’s) und Fachreferenten haben Interessierte außerdem die Möglichkeit, an Führungen zu kulturellen, geschichtlichen, geologischen und ökologischen Themen teilzunehmen. Neu im Programm sind Exkursionen, die das Thema Limes und das Leben der Römer aufgreifen. Das Forstamt Dierdorf bietet weiterhin seine abwechslungsreichen Veranstaltungen zum Thema Wald an.

„Da die Natur beste Voraussetzungen für Kinder bietet, eigene Erfahrungen zu sammeln, freue ich mich sehr, dass das diesjährige Jahresprogramm auch wieder zahlreiche Erlebnisse für Kinder und Jugendliche bereithält“, so die 1. Vorsitzende Fürstin zu Wied zu Beginn der Veranstaltung. Leiter des Forstamtes Dierdorf, Uwe Hoffmann, betonte die Vielfalt der Veranstaltungen und die Vielzahl von Möglichkeiten, um sich „aus dem Alltagsleben direkt in die faszinierenden Wälder, Felder, Hügel, Täler und Flüsse unseres Naturparks Rhein-Westerwald entführen zu lassen“. Beide bedankten sich bei den Kooperationspartnern für das große Engagement ohne das ein so umfangreiches Naturerlebnis- und Bildungsangebot hätte nicht zusammengestellt werden können.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Sparkasse Neuwied die Herausgabe des Jahresprogramms und die Arbeit des Naturparks mit einer großzügigen Spende. Die 1. Vorsitzende bedankte sich bei der Präsentation der neuen Broschüre bei den Vorständen der Sparkasse ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung.

Ab Anfang März ist der Veranstaltungskalender in Papierformat bei der Geschäftsstelle des Naturparks Rhein-Westerwald, allen Verbandsgemeindeverwaltungen des Kreises Neuwied sowie der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, den jeweiligen Tourist-Informationen, bei den Filialen der Sparkasse Neuwied und beim Forstamt Dierdorf erhältlich. Alle Veranstaltungen werden im Kalender auf der Homepage des Naturparks Rhein-Westerwald e.V. (www.naturpark-rhein-westerwald.de) veröffentlicht, das vollständige Jahresprogramm kann dort auch als pdf-Datei heruntergeladen werden.