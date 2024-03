Veröffentlicht am 2. März 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Lernen wie Gott in Frankreich (Exkursion)

Träumst du davon, dein Französisch aufzufrischen und gleichzeitig Europa zu erkunden? Dann gibt es jetzt das perfekte Angebot für dich: Vom 30. Juni bis 5. Juli 2024 bietet das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon zusammen mit dem vhs-Verband einen einwöchigen Französisch-Intensivkurs an. Tauche ein in die Sprache und Kultur Frankreichs und entdecke dabei die Vielfalt Europas! In diesem Jahr steht der Kurs unter dem Motto „Il y a de l’Europe dans l’air!“ Erfahre, was „Europa“ im Jahr 2024 bedeutet und wie der europäische Gedanke in unserer Partnerregion Burgund-Franche-Comté erlebbar wird. Neben dem Unterricht erwarten dich spannende Begegnungen mit Vertretern der Maison de l’Europe in Dijon und anderen europabegeisterten Menschen. Außerdem hast du genügend Zeit, die Stadt und die Umgebung zu erkunden, inklusive der Abtei von Cluny und des spektakulären Events – die Einfahrt der Tour de France am 04. Juli in Dijon! Melde dich jetzt an und erlebe eine unvergessliche Woche voller Sprache, Kultur und europäischer Begegnungen! Weitere Infos und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G490 oder 02631 347813