WISSEN – Ortsverbandstag des VdK Ortsverbandes Wissen

Über 60 Mitglieder des VdK- Ortsverbandes Wissen nahmen am diesjährigen Ortsverbandstag mit Neuwahlen im Schützenhaus in Schönstein teil. Alle Teilnehmer wurden durch den Ortsverbandsvorsitzenden Thomas Schilling, sowie durch den Kreisvorstandsvorsitzenden Erhard Lichtenthäler herzlich begrüßt. Seitens der Verbandsgemeinde war in diesem Jahr niemand anwesend.

Lichtenthäler dankte dem Vorstand für seine Arbeit in den letzten vier Jahren. Ein funktionierender Vorstand ist für die Zukunft eines Ortsverbandes sehr wichtig und hier in Wissen wäre die Vorstandsarbeit vorbildlich, auch bei der Mitarbeit und Vorschlag zur Finanzierung der neuen barrierefreien Zugangstüre der VdK Geschäftsstelle in Altenkirchen.

Vor 25 Jahren hatte der Kreisverband Altenkirchen 7.000 Mitglieder, heute sind es circa 16.000 Mitglieder. Durch Personalmangel in der Geschäftsstelle ist es zurzeit leider nicht immer möglich sofort eine Anfrage von Mitgliedern zu bearbeiten, aber alle Anfragen werden bearbeitet.

Dadurch, dass immer mehr Menschen professionelle Hilfe beim Durchsetzen ihrer Ansprüche gegenüber Leistungserbringer, wie zum Beispiel der Rentenversicherung oder den Pflegekassen benötigen, ist auch die Anzahl auf 6.000 Anfragen im Jahr 2023 gestiegen. Erstritten mit Hilfe der VdK Kreisgeschäftsstelle konnten über 2,3 Millionen Euro für ihre Mitglieder – zunehmend über Klageverfahren. In ganz Rheinlandpfalz hätte der VdK 26 Millionen Euro für seine Mitglieder im Jahr 2023 erstritten, so Lichtenthäler. Es könne kaum jemand alleine, ohne juristischen Beistand, gerechtfertigte Geldzahlungen durchsetzen.

Schilling bedankte sich bei Lichtenthäler für das Grußwort und dankte an dieser Stelle ganz herzlich dem Vorstand für die geleistete Mitarbeit, insbesondere dem Schriftführer Michael Kostka, der die meiste Aufgaben zu erledigen hat. Ebenfalls dankte er seinem Stellvertreter Bernhard Herzog für die Organisation mit Durchführung der mehrtägigen Reisen und Albert Rödder für die Kassenverwaltung, die doch auch einiges an Zeit erfordert. Dazu die vielen Fahrten nach Altenkirchen. Ganz besonders dankte Schilling Monika Krämer, die als Frauenbeauftragte bei der anstehenden Wahl nicht mehr zur Verfügung stand.

Es folgte der ausführliche Geschäftsbericht 2023 von Michael Kostka, Albert Rödder verlas den Kassenbericht 2023. Er merkte an, dass vierteljährlich die Belege von Altenkirchen geprüft würden. Dazu einmal im Jahr durch unsere Kassenprüfer. Der VdK-OV Wissen verfügt auch im Jahr 2023 wieder über eine solide Finanzausstattung auf gutem Niveau, wobei der größte Posten der Ausgaben auf die VdK Zeitung entfällt. Hier noch einmal die Bitte, nach Möglichkeit die Zeitung auf unserer Homepage auf die Digitale Ausgabe umzustellen. Die Einsparung der gedruckten VdK-Zeitung komme den Mitgliedern im Ortsverband Wissen für Veranstaltungen zu Gute.

Eine beanstandungsfreie Kassenprüfung wurde von den Kassenprüfern Harald Seidel und Gereon Quast bestätigt, wobei die professionale Arbeit von Albert Rödder nochmals gelobt wurde. Kassenprüfer Harald Seidel beantragte die Entlastung des Kassenverwalters und des übrigen Vorstandes, die einstimmig von den Mitgliedern beschlossen wurde.

In diesem Jahr ehrte der VdK Wissen folgende Jubiläen, für 10 Jahre 44 Mitglieder, für 20 Jahre 25 Mitglieder, für 30 Jahre neun Mitglieder und für 75 Jahre ein Mitglied. Leider konnten nicht alle Jubilare anwesend sein und somit nicht persönlich geehrt werden.

Danach wurde der Vorstand neu gewählt. Es wurden alle einstimmig gewählt. Ortsverbandsvorsitzender: Thomas Schilling – Stellvertretender Vorsitzender: Bernhard Herzog – Schriftführer: Michael Kostka – Kassenverwalter: Albert Rödder – Frauenbeauftragte: Annette Vivarelli – Beisitzer: Robert Piendl, Wolfgang Klein, Rolf Kaiser, Walburga Stentenbach, Volker Neuhoff und Gerhard Horneck – Kassenprüfer: Patric Ortheil und Harald Seidel.

Es wurden noch Fragen einzelner Mitglieder beantwortet wie z. B. ob durch die diesjährige Beitragserhöhung der Ortsverband profitiere., worauf Lichtenthäler „Nein“ sagte. Die höheren Einnahmen würden dazu verwendet das Fachpersonal besser zu entlohnen, da in der freien Wirtschaft höhere Löhne gezahlt würden und daher kaum Personal für die Geschäftsstellen zu finden wäre.

Eine weitere Frage betraf einen Vorwurf an die Sozialträger, dass die berechtigten Forderungen fast nur noch gerichtlich durchzusetzen wären. Lichtenthäler merkte an, dass er da auch keine Antwort darauf geben könne. Er findet es bedauerlich, dass zum Beispiel ein Schwerbehindertenausweis vom Antrag bis zur Ausstellung im Moment 12 Monate benötigt. Ein Antrag ohne das VdK Logo würde noch wesentlich länger dauern. Weiter Fragen wurden nicht gestellt und Schilling bedankte sich am Ende der Versammlung nochmals bei allen für das Gelingen derselben. Zum Ausklang der Mitgliederversammlung gab es einem kleinen Imbiss.

Titelfoto: (v.l.): Neu gewählter Vorstand. E.Lichtenthäler, H.Seidl, M.Kostka, W.Klein, A.Rödder, V.Neuhoff, T.Schilling, A.Vivarelli, W.Stentenbach, G.Horneck, B.Herzog, Patric Ortheil, R.Kaiser, R.Piendl. Fotos: VdK Wissen