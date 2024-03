Veröffentlicht am 2. März 2024 von wwa

HACHENBURG – KulturZeit belebt Hachenburger Innenstadt – Best-Practice-Beispiel bei Zukunftsprojekt des Landes Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat der Hachenburger Innenstadt den „Goldstatus“ verliehen. Möglich gemacht hat es die Hachenburger KulturZeit, die im Rahmen des Projektes „Innenstädte der Zukunft“ neben sechs anderen Initiativen als Best-Practice Beispiel ausgewählt wurde. Hierbei fielen neben dem hochwertigen Kleinkunstprogramm vor allem außergewöhnliche Projekte wie beispielsweise „Hachenburg spielt verrückt“ ins Gewicht, mit denen die Kultureinrichtung in Zusammenarbeit mit Einzelhändlern und Gastronomen neben Einheimischen auch Tausende von Besuchern in die Löwenstadt lockt.

Auch die beliebte Open-Air-Reihe „Treffpunkt Alter Markt“ spielt bei der Belebung des historischen Stadtkerns eine wichtige Rolle und macht ihrem Namen alle Ehre. Zu den unterschiedlichsten Klängen, von Flamenco bis Rap, wird Hachenburgs gute Stube im Sommer jeden Donnerstag zum Treffpunkt und zieht auch bei schlechtem Wetter hunderte Besucher in das barocke Zentrum, wovon wiederum die ansässige Gastronomie und Einzelhändler profitieren.

Doch der positive Einfluss von Kunst und Kultur auf die Stadt und seine Einwohner gehe noch weiter, erklärt Kulturreferentin Beate Macht. Neben Bildung und einem positiven Lebensgefühl animiere eine lebendige Stadt als einer der wichtigsten weichen Standortfaktoren Unternehmen, sich anzusiedeln, auch um attraktiv für potenzielle Mitarbeiter zu sein. „Hier wird was geboten. Die Stadt ist belebt und fühlt sich sehr lebendig an, hier will man gerne wohnen.“

Die Auszeichnung bestätige einmal mehr den Status der Hachenburger KulturZeit als Aushängeschild der Löwenstadt, betont Stadtbürgermeister Stefan Leukel und freut sich, dass sich Hachenburg unter anderem durch die seit Jahrzehnten etablierte und hochwertige Kulturarbeit dem bundesweiten Trend der aussterbenden Stadtkerne widersetzen könne.

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat für seine Projekt-Website https://innenstaedte.rlp.de/ ein Video über die Bedeutung der Kulturarbeit für Hachenburg erstellt, das auch bei www.youtube.com/watch?v=2XiGpXldADo zu sehen ist.