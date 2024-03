Veröffentlicht am 2. März 2024 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Großer Erfolg für junge Akkordeonspieler

Erneut sind Nachwuchstalente der Kreismusikschule Altenkirchen mit herausragenden Ergebnissen von einem Wettbewerb in den Westerwald zurückgekehrt. Beim erstmals nach Corona wieder ausgeschriebenen „Akkorden Musik Preis“ (AMP) auf Landesebene in Mainz haben fünf Akkordeonschüler 1. Preise erspielt. Die intensive Vorbereitung hatte sich einmal mehr gelohnt. Hier die Preisträger im Überblick:

Akkordeonquartett AG 2/3 (Akkordeon-Ensemble) – Lina Pieritz, Mara Kann, Liesbeth Telke, Jenny Bergstresser. 1.Preis Prädikat „hervorragend“ mit 46 Punkten (die höchste vergebene Punktzahl)

mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Mara Kann AG 1 (Akkordeon-Solo) 1.Preis Prädikat „hervorragend“ mit 44 Punkten (Altersgruppe 1 wird in diesem Wettbewerb nicht weitergeleitet)

Daniel Wall AG 4 (Akkordeon-Solo) 2.Preis Prädikat „ausgezeichnet“ mit 33.5 Punkten mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb.

Herzliche Glückwünsche und zugleich ein Dank für die gute Zusammenarbeit an die Eltern kommen von Musikschulleiter Dimitri Melnik, für den die Teilnahme an diesen Wettbewerben ein wichtiger Teil des Unterrichts ist: „Die Kinder sammeln dadurch nicht nur Selbstvertrauen, sondern merken durch ihre Leistungen auch, dass es sich lohnt, beharrlich auf ein Ziel hinzuarbeiten.“

Melnik möchte diese neuerlichen Erfolge der Kreismusikschule aber auch an einem Mann festmachen: Michael Wagner, der seit über 30 Jahren als Lehrer für Akkordeon an der Kreismusikschule arbeitet und in dieser Zeit immer wieder Schüler auf diverse nationale und internationale Wettbewerbe vorbereitet hat. Wagner hat über seine Lehrtätigkeit hinaus mehrere Akkordeon-Ensembles aufgebaut und geleitet. „Durch ihre rege Konzerttätigkeit haben sie das kulturelle Leben in unserer Region nachhaltig bereichert und mit ihrer Mischung aus anspruchsvoller und unterhaltsamer Klassik immer wieder einzigartige Akzente gesetzt“, so Melnik.

Vor allem aber hatte und hat Wagner ein Herz für all die Kinder, in deren Zuhause Musikunterricht nicht ganz oben auf der Tagesordnung steht. So unterrichtet er auch Kinder an der Förderschule in Wissen und setzt sich dafür ein, dass sie durch das Musizieren in der Gruppe ihre sozialen Kompetenzen trainieren.

Zurück zum Wettbewerb in Mainz: Dort gab es für die jungen Musikerinnen und Musiker noch jede Menge an guten Tipps von der Jury. Die schöne Abschlussveranstaltung wurde vom neu gegründeten Landesakkordeonorchester „AkkoNeo“ begleitet. Nunmehr fiebern alle dem Bundeswettbewerb entgegen, der im Mai in Ettlingen ausgetragen wird.

Foto: Mit gleich fünf 1. Preisen kehrte Musikschul-Lehrer Michael Wagner mit seinen Akkordeontalenten vom Landeswettbewerb in Mainz zurück. Foto: Kreismusikschule