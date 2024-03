Veröffentlicht am 1. März 2024 von wwa

FREILINGEN – Verkehrsunfall auf der B 8 bei Freilingen

Freitagmittag, gegen 14:12 Uhr, ereignete sich auf der B 8, zwischen den Ortslagen Freilingen und Arnshöfen ein Verkehrsunfall bei dem zwei Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Selters die Bundesstraße 8 aus Arnshöfen kommend in Fahrtrichtung Freilingen.

Der weitere Unfallbeteiligte, ein 43-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, nach links in einen Feldweg abzubiegen, übersah aber den entgegenkommenden Pkw, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeugführer wurden leicht Verletzt und nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Für den Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Säuberung der Fahrbahn, war die Bundesstraße für eine Stunde gesperrt. Quelle: Polizei