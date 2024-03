Veröffentlicht am 1. März 2024 von wwa

LINZ – Verkehrsunfall in Linz – Unfallverursacher entfernt sich nach Parkplatzrempler

Am Vormittag des 01. März 2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Krankenhaus Linz. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Ausparken den in der danebenliegenden Parklücke geparkten PKW und beschädigte ihn. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz zu melden. Quelle: Polizei