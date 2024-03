Veröffentlicht am 1. März 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – 2. Platz für Sofia in Bad Marienberg

Am Samstag, den 24. Februar 2024, trat Sofia Frank vom BCA ein C-Ranglisten Turnier in Bad Marienberg an. Die U11 Spielerin ging als an drei Gesetzte an den Start und konnte sich im Viertelfinale eindeutig gegen ihre Gegnerin durchsetzen (21:11, 21:6). Im Halbfinale musste sie sich im ersten Satz geschlagen geben (18:21), dennoch zeigte sie im zweiten und dritten Satz ihr Können und gewann schließlich auch dieses Spiel (21:13, 21:12). Im Finale unterlag Sofia einer starken Gegnerin vom BV Fischbach mit 21:16 und 21:3. Trotz leichter Erkältung erreichte Sofia einen starken 2.Platz.