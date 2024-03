Veröffentlicht am 1. März 2024 von wwa

NEUWIED – Dr. Jan Bollinger (AfD) lädt zur Bürgersprechstunde

Der Neuwieder Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz Dr. Jan Bollinger lädt zu einer Bürgersprechstunde ein, in der die Bürger ihre Anliegen und Fragen, gerne auch Kritik und Anregungen, vorbringen und besprechen können.

Die Sprechstunde findet am Freitag, den 08. März 2024 von 14:00 bis 16:00 Uhr im AfD-Wahlkreisbüro, in der Feldkircher Straße 40a, in 56567 Neuwied-Feldkirchen statt. Zur besseren Koordination der Gespräche wird um Terminabsprache über das Wahlkreisbüro gebeten. Entweder telefonisch unter 02631-9390715 oder per E-Mail unter info@jan-bollinger.de.