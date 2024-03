Veröffentlicht am 1. März 2024 von wwa

LINZ – Erfolgreicher Stadtrundgang in Linz!

Über 20 Personen nahmen kürzlich am politischen Rundgang durch die Altstadt teil, organisiert von der Linzer SPD. Dieter Lehmann, der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, führte die Gruppe vom Neutor bis zum Rheintor.

Am Neutor berichtete er über die Sanierung und die neue Lithographiewerkstatt des Kunstvereins, in der Klosterstraße über Straßensanierungen, am Buttermarkt über die Herausforderungen der Linzer Innenstadt als lebendiges Wohnquartier und attraktive Shoppingmeile. Hier hat sich das Mischungsverhältnis über die vielen Jahrhunderte des Bestehens der Altstadt immer wieder verändert. Derzeit gibt es einige Beispiele dafür, wie weniger nachgefragte Geschäftsräume zu dringend benötigtem Wohnraum umgewandelt werden. Lehmann betonte, dass Investitionen in die Gebäude der Altstadt oftmals erheblich bezuschusst werden können. Das sei entsprechenden Programmen des Landes Rheinland-Pfalz zu verdanken. Weitere Haltepunkte waren die entweihte Marien-Kirche, das Altgymnasium, das ehemalige Hotel Palm und der Pulverturm. Ratsmitglied Fabiano Collu wies nochmals darauf hin, dass gravierende Bausünden letztlich nur durch die Aufstellung von Bebauungsplänen durch die Stadt zu verhindern seien. Die letzte Station war das historische Rheintor, wo durch ehrenamtliche Hilfe der Ausbau und damit eine kreative Nutzung als Refugium für Künstler entstehen soll.

Der Austausch setzte sich nach dem Rundgang im Café Restaurant am Markt fort, wo Themen wie die Attraktivität des Tourismus in Linz und die Belebung von Leerständen intensiv besprochen wurden. Dieter Lehmann und Uli Bieber, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Linz, freuten sich über den großen Zuspruch und die positive Resonanz. Eine Teilnehmerin des Rundgangs zog folgendes Fazit: „Dieter Lehmann führte uns mit fundiertem Wissen und tauchte dabei tief in Geschichte und Zukunft der Altstadt ein. Es wurde auch viel diskutiert, sozusagen direkt am Ort des Geschehens. Ein informativer Tag, der Lust auf mehr gemacht hat!“

Foto: SPD-Fraktionsvorsitzender Dieter Lehmann (3.v.r.) und die Linzerinnen und Linzer beim politischen Stadtrundgang. Foto: Florian Augst.