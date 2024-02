Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Mittwochmorgen führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 07:45 Uhr in der Niederhonnefelder Straße in Straßenhaus eine Schulwegkontrolle im Bereich des Kindergartens und der Grundschule durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Bei den Kontrollen wurde ein Verstoß gegen die Gurtpflicht geahndet. In dem PKW sind zwei Kinder ohne Sicherung transportiert worden. Gegen den Fahrzeugführer ist ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an. Quelle: Polizei