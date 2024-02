Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

MOLZHAIN – Sachbeschädigung eines KFZ-Anhängers in Molzhain

In der Nacht zwischen 27. Februar 2024, ca. 17:00 und 28. Februar 2024, 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen in Molzhain in der Betzdorfer Straße geparkten KFZ-Anhänger, in dem Druckluftschläuche mutwillig zerschnitten wurden. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei