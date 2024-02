Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfallflucht in Elkenroth

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Marienberger Straße in Elkenroth am 28. Februar 2024, gegen 05:30 Uhr in unbekannte Richtung. Er kam vermutlich auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Die gesamte Mauer wurde aus dem Fundament gehoben und stark beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 – 926 0. Quelle: Polizei