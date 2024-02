Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

Koblenz – Demonstrationszug in der Innenstadt – Balduinbrücke am 01. März 2024 gesperrt

Am 01.März findet in Koblenz ein Demonstrationszug unter dem Motto „Klimaschutz, Verkehrswende“ statt. Aus diesem Grund wird es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt kommen.

Um 14.00 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung auf der Spiegelfläche des Hauptbahnhofs. Gegen 14:30 Uhr beginnt der Aufzug ausgehend von der Spiegelfläche auf den Bahnhofplatz, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend), Bahnhofstraße, Löhrrondell, Hohenfelder Straße, Am Wöllershof, Rundgang (eine Runde) im Saarkreisel, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, An der Moselbrücke auf die Balduinbrücke, die bereits am 14.30 Uhr für den Individualverkehr gesperrt wird. Dort erfolgt eine Abschlusskundgebung. Im Anschluss wird der Verkehr wieder freigegeben. Quelle: Polizei