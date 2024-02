Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

REGION – 3. Spendenwanderung der Sparkasse Westerwald-Sieg und des KuV Limbach – Jeder Kilometer zählt

Am Sonntag, dem 21. April, veranstaltet die Sparkasse Westerwald-Sieg in Kooperation mit dem Kultur- und Verkehrsverein Limbach (KuV) ihre 3. Spendenwanderung zugunsten von Vereinen und gemeinnützigen Projekten in den Landkreisen Altenkirchen und Westerwald.

Für jeden erwanderten Kilometer spendet die Sparkasse 2 Euro (1 Euro bei der Radwanderung) an ein Projekt auf ihrer digitalen Spendenplattform WirWunder – www.wirwunder.de/skwws. Die Teilnehmenden erhalten am Ende der Wanderung einen Spendengutschein und können selbst entscheiden, für welches Projekt der Spendencode eingelöst und damit die Spende der Sparkasse gutgeschrieben wird. Bis zum 14. April können von den Schulen und Vereinen Projekte eingereicht werden, um Spendengelder einzusammeln.

Gemeinsam mit dem KuV wurden sechs Wanderstrecken mit unterschiedlichen Startzeiten zusammengestellt, zusätzlich wird es wieder eine Radwanderung geben. Start und Ziel aller Touren ist das Haus des Gastes in Limbach. Von der vier Kilometer-Familientour bis zur 20 Kilometer-Tour ist für jeden etwas dabei.

Einzel- oder Gruppenanmeldungen mit Familie, Freunden oder Vereinsmitgliedern sind bis zum 19.04.2023 über www.skwws.de/spendenwanderung möglich. Hier findet man auch weitere Informationen zu dem Event. Es empfiehlt sich eine zeitnahe Anmeldung, da die Touren im Vorjahr schon frühzeitig ausgebucht waren.