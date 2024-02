Veröffentlicht am 28. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl eines Holzkohlegrills in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Dienstag, 13. Februar 2024, und Dienstag, 27. Februar 2024, kam es in Altenkirchen, in der Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten aus einem Kellerraum eines Mehrparteienhauses einen Holzkohlegrill. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei