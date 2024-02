Veröffentlicht am 29. Februar 2024 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Azubi-Speed-Dating on Ice

Neue Wege wollen IHK, Jobcenter und Kreishandwerkerschaft so wie Stadt und Kreisverwaltung gehen um Ausbildungsplätze für die zukünftigen Fachkräfte in der Region zu vermitteln. Anders als früher müssen sich am 15. März 2024 von 14 bis 17.30 Uhr nicht Bewerber um Ausbildungsplätze bemühen sondern 30 Firmen aus der Region stellen sich den Fragen zur Ausbildung und bieten Lehrstellen in ihren Betrieben an. Das soll niederschwellig sein und diesmal im Icehouse Neuwied stattfinden. Sozusagen in 5 Minuten zum Traumberuf. Ein tolles Angebot für jeden der 2024einen Ausbildungsplatz sucht, sowie Studienaussteiger die auf eine Ausbildung umsteigen möchten und Schüler und Schülerinnen die ein Praktikum zur Berufsorientierung suchen. Auf Schlittschuhen durch die Arbeitswelt ganz ohne eine Bewerbungsmappe und Zeugnisse. Lediglich Lebenslauf und Kontaktdaten brauchen die Interessierten mitbringen. Die Chancen stehen gut einen Lehrvertrag zu bekommen, denn auf 1233 offene Stellen gibt es nur 473 Bewerber. Da heißt es das kostenlose Programm annehmen die Schlittschuh anschnallen und von Angebot zu Angebot kurven. (mabe) Fotos: Marlies Becker

Folgende Arbeitgeber sind am Start:

Kreisverwaltung Neuwied, 56564 Neuwied

Limbach GmbH, 56567 Neuwied

Niedax GmbH & Co. KG, 53545 Linz am Rhein

Skylotec GmbH, 56566 Neuwied

Sparkasse Neuwied, 56564 Neuwied

STÜRTZ Maschinenbau GmbH, 53577 Neustadt-Wied

thyssenkrupp Rasselstein GmbH, 56626 Andernach

VARIO Software AG, 56564 Neuwied

Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, 56579 Rengsdorf

Abbas Medizintechnik GmbH, 56567 Neuwied

AGO Stahlbau Neuwied GmbH, 56564 Neuwied

Breuer GmbH & Co. KG, 56566 Neuwied

Dr. Boy GmbH & Co. KG, 53577 Neustadt

Eis Pickel GmbH, 57627 Hachenburg

Görres-Druckerei und Verlag GmbH, 56567 Neuwied

Haustechnik Henry Burmes

Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN); Servicebetriebe Neuwied AÖR (SBN), Deichwelle Bäder GmbH (DW), 56564 Neuwied

Heinrich Lütticken GmbH, 56566 Neuwied

ISO protect GmbH, 56269 Wienau

Mapeko Feuer GmbH & Co. KG, 56566 Neuwied

Mast- und Stahlbauplanung Hebel GmbH, 56584 Anhausen

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, 56626 Andernach

Stadtverwaltung Neuwied, 56564 Neuwied

Schirmherren der Veranstaltung am 15.3.2024 sind OB Jan Einig und Landrat Achim Hallerbach.