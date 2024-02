Veröffentlicht am 28. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Kulturprogramm für den KulturSalon Glockenspitze in Altenkirchen von Mai bis September 2024 steht – Felsenkeller Kultur lädt SASHA & Band ein – Große kulturelle Bandbreite von – Jasmin Tabatabai über Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys, Hagen Rether bis hin zum Hamburger Hafenvarieté und Knebels Affentheater

„So viel hochkarätige Kulturangebote gab es tatsächlich noch nie in den letzten 38 Jahren der Felsenkeller Kultur“ so Nöllgen vom Kulturbüro Haus Felsenkeller e.V. dem Initiator des Salons. Mit insgesamt 30 Veranstaltungen plus Kinder-und Jugendtheater wird in der Zeit vom 9. Mai – 30. September des Jahres im KulturSalon in der Glockenspitze, wird Altenkirchen mit Sicherheit zur diesjährigen „Kulturhauptstadt“ im Westerwald, meint er schmunzelnd.

Das Kulturprogramm ist geradezu atemberaubend und mit einer Boxgala des Boxring Westerwaldes, sowie public viewing von SRS auf großer Leinwand haben die fünf Monate spannender Kultur auch wieder einen Hauch von „Sport-Spiel-Spannung“.

Mit Meret Becker, Ulrich Tukur, Ron Williams, Burghart Klaußner, Walter Sittler und Jasmin Tabatabai sind alleine sechs bekannte Schauspieler mit ihren unterschiedlichen Musikprogrammen in Altenkirchen zu Gast.

Und wer glaubt da könne es sich um einen Druckfehler handeln, der kann hier beruhigt werden.

Sasha & Band sind Live im KulturSalon dabei.

Da sind Helmut Nöllgen (Geschäftsführer), Martina Wahn (Büroleitung) und Jannis Becker (FSJ) von der Felsenkeller Kultur schon stolz, das es Ihnen tatsächlich gelungen ist einen Star, der sonst nur in großen Arenen oder im Fernsehen zu sehen ist, hautnah im KulturSalon zu haben.

„Auch im 39. Jahr attraktive und vielfältige Kulturangebote für die Region Westerwald zu schaffen, ist immer noch Herzenssache für uns vom Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. und wir geben alles“.

Neben bekannten TV Stars werden eine Fülle von unterschiedlichsten Künstlern die Bühne des KulturSalons im Sommer betreten und für Begeisterung und wohlige Momente sorgen“, so Nöllgen weiter.

Er war in den letzten Monaten viel unterwegs, hat sich z.B. in Holland eine großartige Leonard Cohen Tribute Band angeschaut, die eins seiner persönliches high lights ist, verrät er uns, oder genoss das äußerst renommierte Johann-Strauss-Orchester-Wiesbaden im Kursaal in Bad Ems, versicherte sich vor Ort vom wunderbaren Hamburger Hafenvarieté Mahoin oder hörte sich das neue Programm von Jasmin Tabatabai in Berlin an und war begeistert.

„Wir holen keine Künstler in den KulturSalon von denen wir uns nicht vor Ort überzeugt haben. Mit dem deutschen Charakterschauspieler Burghart Klaußner (das weiße Band oder Der Staat gegen Fritz Bauer) war dies genauso.“ Klaußner als Schauspieler und Theaterregisseur hat kaum Zeit für live Shows. Er erinnerte sich aber nach dem Auftritt in Hamburg im Gespräch mit Nöllgen gerne ans Spiegelzelt 2014 in Altenkirchen und sagte dann spontan für den KulturSalon 2024 zu.

Und so sind es dann oft die vielen persönlichen Kontakte der fast 40 Jahre Kultur für die Region, die Künstler in eine kleine Kreisstadt wie Altenkirchen kommen lassen.

Die Veranstaltungen im „KulturSalon“ in der Glockenspitze in Altenkirchen im vergangenen Jahr waren ein schöner Erfolg. 4000 Zuschauer kamen über einen Zeitraum von fünf Monaten in die „Tennishalle Burgwächter Match Point“ auf der Glockenspitze, die vom Kulturbüro aufwändig in einen äußerst attraktiven Veranstaltungsraum umgestaltet wurde.

Es gab viele erstaunte Gesichter bei unserem Publikum und Gästen von nah und fern, denn neben einem umfangreichen und abwechslungsreichen Kulturprogramm ist es vor allem der Charme, die warme, stimmungsvolle Atmosphäre des gestalteten Raumes, die mit gemütlichem Clubcharakter verzauberte: „Das ist ja wie im Spiegelzelt“, diesen anerkennenden Satz hörten wir sehr häufig und das hat uns darin bestärkt, auch 2024 wieder von Anfang Mai bis Ende September alle unsere Veranstaltungsangebote in der Glockenspitze durchzuführen. Denn alles unter einem Dach zu haben – Bühne, Restaurant und Hotel – ist auch für die vielen Gäste unserer Kulturveranstaltungen von außerhalb attraktiv.

Im traditionellen Zweijahresrhythmus würde 2024 normalerweise ein originales Spiegelzelt aus den 1920er Jahren mit seinem hochkarätigen Kulturprogramm wieder auf dem Schloßplatz in Altenkirchen stehen. Besondere Umstände lassen dies leider nicht zu. Daher sind alle diesjährigen Spiegelzeltangebote eingebettet in die Veranstaltungsreihe des KulturSalons in der Glockenspitze. Mit dem Label „Spiegelzelt spezial“ gibt es 11 Veranstaltungen der insgesamt 30 unter diesem Titel und versprechen hochkarätiges und ungewöhnliches.

Nöllgen freut sich, dass der Erfolg vom letzten Jahr und das Konzept für 2024 auch Stadt und Verbandsgemeinde überzeugen konnte. In allen erforderlichen Gremien wurde einstimmig Unterstützung zugesagt und so sind neben den kommunalen Partnern auch das Land Rheinland-Pfalz als Partner mit dabei.

Wichtig ist ihm noch einen Punkt der unabdingbar für die Gesamtfinanzierung ist zu erwähnen:

„Neben den Kulturveranstaltungen gibt es während der fünf Monate, in denen wir die Halle angemietet haben, viele Tage, an denen der Raum extern genutzt werden kann.

Kundenbindung, Jubiläen, Hochzeiten und Feierlichkeiten jeglicher Art, können bei uns im KulturSalon Glockenspitze durchgeführt werden.

Es ist alles da: eine einzigartige Atmosphäre, Club- & Saloncharakter, eine große Bühne, Bühnen-, Ton- und Lichttechnik, Bankettstühle, Tische, Garderoben, diverse Tagungsräume und das Bistro Maracana mit bestem Essen.“

Und so hofft er, dass es einige Anmietungen und geschlossene Veranstaltungen in diesem besonderen räumlichen Ambiente geben wird.

Die Kultursaison der Felsenkeller Kultur startet bereits im April mit einem Wochenende in der Tanzschule Let´s Dance.

Tanzschule Let´s Dance Altenkirchen

Do. 11.04. Int. Akkordeonale

Fr. 12.04. Mr. Zarko – Balkan Crossover

Sa. 13.04. The Peteles – Beatles Tribute

So. 14.04. Ralf Illenberger Trio

KulturSalon Glockenspitze Altenkirchen

Do. 09.05. SahneMixx – Udo Jürgens Tribute

Fr. 10.05. Dieter Falk – Musik & Memories

Sa. 11.05. Hagen Rether – Musikkabarett

Do. 23.05. Big Band der Bundeswehr mit Pe Werner

Sa. 25.05. Meret Becker & The Tiny Teeth

Sa. 01.06. Simon & Garfunkel Revival Band

Do. 06.06. Herbert Knebels Affentheater – Comedy

Sa. 08.06. P/op Kölsch mit Stefan Knittler & Band

So. 09.06. Annette Postel & Salonorchester Schwanen

Sa. 15.06. Leonard Cohen Tribute Band

So. 16.06. Steffen Möller „polnische Paartherapie“ – Comedy

Fr. 28.06. Ulrich Tukur & die Rhythmus Boys – Konzert

Sa. 29.06. Marleys Ghost – Bob Marley Tribute

So. 30.06. Leo Bassi – anarchischer Humor

Sa.10.08. Sasha & Band

So. 25.08. Hamburger Hafenvarieté Mahoin

Do. 29.08. Lars Reichow – Musikkabarett

Fr. 30.08. Ron Williams meets Harry Belafonte

Sa. 31.08. Burghart Klaussner & Ensemble

So. 01.09. Trio Macchiato mit Walter Sittler

Sa. 07.09. Sweet Soul Music Revue

Do. 12.09. Guru Guru – Pioniere der deutschen Rockmusik

Mi. 18.09. The Nina Simone Story feat. Fola Dada

Sa. 14.09. HBC-Box-Gala – Boxring Westerwald

Sa. 21.09. Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett

So. 22.09. Johann-Strauss-Orchester Wiesbaden

Fr. 27.09. Techno Nacht mit Dominik Eulberg u.a.

Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Johann-Strauss-Orchester bereits um 18 Uhr.

Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de , im Kulturbüro in der Marktstraße Altenkirchen und telefonisch unter 02681 7118.

Foto_Jens-Koch-Photography