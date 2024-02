Veröffentlicht am 28. Februar 2024 von wwa

NEITERSEN – Probenwochenende des Blasorchesters Mehrbachtal e.V.

Das Blasorchester Mehrbachtal e.V. hat erfolgreich ein intensives Probenwochenende absolviert, um sich auf das bevorstehende Konzert am 23. März in der Wiedhalle Neitersen vorzubereiten. Während des Wochenendes konzentrierten sich die Musiker darauf, das Repertoire für das Konzert zu perfektionieren. Die Proben waren geprägt von konzentrierter Arbeit an Details und klanglicher Feinabstimmung. Dirigent Manfred Neußer kommentierte die Proben: „Es war ein äußerst produktives Wochenende. Die Musiker haben mit großem Einsatz gearbeitet, um die musikalischen Nuancen zu verfeinern. Wir freuen uns darauf, die Früchte dieser intensiven Arbeit beim Konzert mit dem Publikum zu teilen.“ Das Blasorchester Mehrbachtal e.V. lädt herzlich dazu ein, das Ergebnis beim Konzert am 23. März in der Wiedhalle Neitersen zu erleben. Das Publikum erwartet ein vielseitiges Programm, das von traditionellen Klängen bis zu zeitgenössischen Stücken reicht. Details zum Konzert: Datum: 23. März Uhrzeit: 19:30 Uhr Ort: Wiedhalle Neitersen