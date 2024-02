Veröffentlicht am 28. Februar 2024 von wwa

BERLIN – Erwin Rüddel bittet um Meldungen zum Girls‘ Day

„Der Girl’s Day findet in diesem Jahr auch wieder in Berlin statt und zwar am 25. April 2024. Dieser Zukunftstag soll Mädchen und junge Frauen für MINT-Berufe begeistern und Mut für eine herausfordernde und klischeefreie Berufs- und Ausbildungswahl machen“, teilt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit. Organisiert wird die vom 24. bis 26. April dauernde Veranstaltung von der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. sowie der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei es besonders wichtig weilbliche Interessierte anzusprechen und diese zur Teilnahme beim Girl‘s Day anzuregen. Das Motto lautet diesmal: „Frauen sind spitze – auch in der Spitzentechnologie“. Die Kosten für Unterbringung und Fahrt werden übernommen. Junge Frauen im Alter von 16 bis 21 Jahren aus allen Schultypen und gerne aus der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf können sich per E-Mail unter Angabe ihres Geburtsdatums mit einem kurzen Motivationsschreiben (1-2 Seiten) indem sie sich kurz vorstellen und erklären, warum sie teilnehmen möchten, direkt bei girlsday@kas.de bewerben.

Meldeschluss für die Teilnahme ist der 31. März 2024 (Ostersonntag). Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten die Teilnehmerinnen ein Schreiben mit Details zum Ablauf und zur Organisation der An- und Abreise. „Ich bin gespannt auf Bewerbungen aus meinem Wahlkreis. Darum bitte ich zur Übersicht auch um Meldung unter erwin.rueddel@bundestag.de“, bekräftigt Erwin Rüddel.