Veröffentlicht am 27. Februar 2024 von wwa

MÜLHEIM-KÄRLICH – Brand eines Wohnhauses in Mülheim-Kärlich

Am 27. Februar 2024, gegen 11:39 Uhr, kam es zu einem Brand in der Kärlicher Straße in Mülheim-Kärlich, im Hinterhof eines Friseurgeschäftes. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen brannte mehrere Mülltonne im Bereich des Anwesens. Durch unbeteiligte Zeugen wurde der Hausbesitzer auf den Brand aufmerksam gemacht. Durch dessen sofortiges beherztes Eingreifen konnte die Vollbrandentstehung am Gebäude verhindert werden, sodass durch die Feuerwehr Mülheim Kärlich der Brand schnell unter Kontrolle und ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden konnte. Da nicht auszuschließen war, dass sich bereits Brand- oder Glutnester unter der Dachhaut gebildet hatten, wurde durch die Feuerwehr ein Teil des Daches geöffnet. Nach circa zwei Stunden war der Brand gelöscht. Der Kriminaldienst war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Im Einsatz waren der Löschzug der Stadt Mülheim-Kärlich und Beamte der Polizei. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf circa 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. Personen wurde nicht verletzt. Quelle: Polizei