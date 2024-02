Veröffentlicht am 27. Februar 2024 von wwa

DAADEN – Kunst, Politik und Wein zum Weltfrauentag – Bätzing-Lichtenthäler lädt ein zur Lesung ins Atelier „Liese“

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März lädt die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler traditionell ein zu „Kunst, Politik und Wein“ im Atelier „Liese“ der Künstlerin Anne L. Strunk in Daaden. Mittlerweile ist diese Kulturveranstaltung ein fester Termin im Jahreskalender von Kunst- und Kulturfreunden.

„Ich freue mich sehr, dass ich für die diesjährige Lesung die iranische Medienwissenschaftlerin und Journalistin Yalda Zarbakhch gewinnen konnte. Zarbakhch, die heute die Farsi Abteilung der Deutschen Welle in Bonn leitet, floh bereits als Säugling mit ihren Eltern nach der Islamischen Revolution aus dem Iran. Die gesellschaftlichen, politischen und medialen Prozesse in ihrem Geburtsland begleiten die Journalistin jedoch ständig und prägten die akademische und journalistische Laufbahn Zarbakhchs.

Yalda Zarbakhch wird, passend zum Weltfrauentag, aus dem preisgekrönten Buch von Golineh Atai „Die Freiheit ist weiblich“ lesen. Die Autorin Golineh Atai hat ebenfalls wie die Lektorin, schon Kind den Iran verlassen. Im Buch zeichnet sie den langjährigen Widerstand der mutigen Iranerinnen gegen das Regime nach. Hierfür hat Golineh Atai Interviews mit neun Frauen geführt, die teils im Iran, teils im Exil leben. „Sehr berührend und für uns so kaum vorstellbar, welchen gefährlichen Kampf und Widerstand die Frauen im Iran für ihre Menschenrechte seit vielen Jahren führen,“ so Bätzing-Lichtenthäler zur diesjährigen Literaturauswahl.

Gern gesehener Gast ist auch in diesem Jahr wieder der Sänger und Liedermacher Jörg P. Brück aus Etzbach, der dem Kulturevent den passenden musikalischen Rahmen geben wird und natürlich besteht auch ausreichend Gelegenheit die farbenprächtigen Bilder von Anne L. Strunk im wunderschönen Atelier unterm Dach zu bestaunen und sich von der gemütlichen Atmosphäre bei Kaminfeuer verzaubern zu lassen. Mit freundlicher Unterstützung der Buchhandlung Braun aus Herdorf wird es auch wieder einen Büchertisch geben.

Die Veranstaltung findet statt am 8. März 2024 um 19 Uhr im Atelier „Liese“, in der Denkmalstraße 13 in Daaden. Der Eintritt ist frei. Auch Männer sind, wie immer, herzlich willkommen! Anmeldungen werden erbeten unter post@baetzing-lichtenthaeler.de.