Veröffentlicht am 27. Februar 2024 von wwa

KRUMSCHEID – Bauschutt abgelagert an der K 8 bei Krumscheid

Samstagnachmittag stellte ein Zeuge an der K 8, in der Gemarkung Krumscheid, abgelagerten Bauschutt am Straßenrand fest. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erhielt die Polizei den Hinweis, dass die Verunreinigung von einem schwarzen Lieferwagen aus abgelagert wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei