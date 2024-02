Veröffentlicht am 27. Februar 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Kennzeichendiebstahl in Vettelschoß

Im Zeitraum zwischen dem 21. Februar 2024 und dem 23. Februar 2024 wurde an einem geparkten Pkw in der Gartenstraße das vordere Kennzeichenschild entwendet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei