Veröffentlicht am 27. Februar 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Diebstahl eines Kleinkraftrades in Altenkirchen

In der Zeit zwischen Freitagabend, 23. Februar 2024, 18.00 Uhr, und Samstag, 24. Februar 2024, 17.30 Uhr, kam es in Altenkirchen, in der Kölner Straße, zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen, auf einem Parkplatz abgestellten, Motorroller der Marke Peugeot. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Quelle: Polizei